路樹倒塌影響 台鐵二水田中雙向列車延誤至21點 20:142020/06/07 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晚間二水=田中發生路樹倒塌事件。(台鐵示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日台鐵事故不斷，晚間7點58分台鐵二水=田中車站間發生路樹倒塌事件，目前該區段單線行駛，中南部路段各車次南下／北上列車將延遲，台鐵預估會在晚間9點恢復。 (中時電子報) #台鐵 #路樹倒塌 #晚間 #影響 #雙向 #火車 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 股權投資改變對財務報告之影響（下）－喪失控制、喪失重大影響 大不同 04:102020/06/03 證券．權證 新北樹林區存在感低？在地人反擊：交通神猛 08:002020/06/05 日常 鐵路警李承翰父吐血亡 郭彥均IG黑畫面「法官 你們會跟我們一樣難過嗎」 10:342020/06/05 娛樂 雙鐵解封！7日起恢復車上販售 台鐵賣連假站票 10:332020/06/05 生活 雙鐵恢復推車販售 每車120張站票 04:102020/06/06 生活新聞 未來一周天氣曝光 這2天鋒面接近防雷雨彈 07:582020/06/06 生活 台鐵修復經典懷錶 鐵路節開賣5.8萬元 12:102020/06/06 生活 台鐵列車平交道事故！「嘉義-南靖」各班次延誤 19:002020/06/06 生活 鋒面滯留天氣不穩定 彭啟明：明全台有雨持續到這天！ 21:512020/06/06 生活 又有旅客疑闖軌！自強號被迫停駛 暫時虛驚一場 18:172020/06/07 生活 生活熱門新聞 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 許崑源墜樓身亡 李來希痛批：議長寶座誰敢坐？ - 生活 單身24年交不到女友？唐鳳回驚人9字全場大笑 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 台鐵員林站驚傳旅客落軌死傷事故 西部幹線單線雙向通行 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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