據中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）7日消息指出，5月，大陸國家鐵路發送貨物2.99億噸，較去年同期增加1115萬噸、增長3.9％，日均發送963萬噸，環比增加75萬噸、增長8.5％，持續保持高位運行。

《澎湃新聞》報導，今年以來大陸國家鐵路累計發送貨物13.9億噸，較去年同期增長2.7％；完成貨運收入1539億（人民幣，下同），較去年同期下降5.8％，為保障大陸國民經濟平穩運行和人民生產生活需要做出了積極貢獻。

國鐵集團貨運部負責人表示，鐵路部門深入實施貨運增量行動，推動「公轉鐵」運輸， 5月大陸沿海主要港口疏港礦石運量完成3479萬噸，較去年同期增長22.4％；主動對接企業需求，按照「一企一策」制定運輸方案，繼續實施貨運降費措施，靈活調整運價，有效降低物流成本，今年以來累計讓利3.8億元。

該負責人進一步表示，鐵路貨運量持續保持高位運行和不斷增長，反映了大陸經濟社會發展秩序加快恢復、穩中向好的態勢。下一步，鐵路部門將進一步發揮鐵路大動脈戰略通道作用，深入實施貨運增量行動，提升貨運能力和效率，積極服務市場主體和實體經濟，為經濟社會發展和民生改善作出積極貢獻。

(旺報 )