高雄市長韓國瑜罷免投票，同意罷免票數竟高達93萬9090人，資深媒體人陳敏鳳分析說，前高雄市政府新聞局長王淺秋在投票前說「高雄人很容易被煽動」、「高雄人跟台北人不一樣」，再一波惹怒高雄人，是讓票數衝高的原因之一。

陳敏鳳在《辣新聞》節目中表示，罷免投票，選前許多民調都預估3成4的投票率而已，最樂觀的就是78萬票，可是結果卻比78萬，多了近20萬的票數，大家都嚇到了，接近百萬票，對政治人物是一個非常大的一個警告。

陳敏鳳指出，罷免案有幾個波段的點，王淺秋講話之前，韓國瑜有出來道歉，那時投票率的確有鬆動。但王淺秋那一番話，激起高雄人再一波的生氣，因為王淺秋說「高雄人很容易被煽動」、「高雄人跟台北人不一樣」，所以那個禮拜民調明顯再度往上爬，這顯示，整個韓團隊根本沒有能力處理選局。

名嘴汪潔民則表示，這一次罷韓投票，左營真的很意外，開出來的票讓韓國瑜難看，原本的縣區，像是永安、路竹、阿蓮等，這些地方，當時韓國瑜都說要讓水果賣出去。不過，看得出來，高雄人對韓國瑜生氣憤怒，是到了一個極致。93萬票背後的因素，本來以為僅年輕人，結果老人家也站出來了。

國民黨台北市議員李明賢坦言，如今罷免投票結果，比當年韓國瑜當選的票數高，某種程度證明韓、國民黨錯了。原因不只是韓國瑜一人的因素，他背棄承諾去選總統，背後還有對國民黨路線的不認同，還有大陸因素，3個因素摻雜在一起只是比例的問題。

(中時電子報)