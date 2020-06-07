台中市府拍攝「庇護好讚」紀錄身心障礙者努力就業，市長盧秀燕現身支持，鼓勵大家提供工作機會。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

庇護工場提供保護性職場，讓身心障礙者獲工作技能與社會訓練，但因疫情與景氣受衝擊，台中市府鼓勵各機關達成優先採購身障團體生產物品及服務比率5％以上的機關分級敘獎制度，採購政策美意之外，亟需協助庇護工場產品與服務跟上市場潮流，打造亮眼的庇護工場「台中品牌」，有品牌力才能創造競爭力。

新冠肺炎疫情波及，許多產業受影響，伊甸台中迦南園烘焙庇護工場訂單驟減，母親節蛋糕銷售目標拉警報，期望中秋節月餅市場，不只靠捐款維持營運，更要以開發商機增財源。

疫情期間少出遊，十方啟能中心在大坑的樹上咖啡座門可羅雀，4月6日起暫停營業，善款大幅縮水，庇護工場做起名為「製皂幸福」手工香皂，防疫勤洗手，獲店家與民眾響應，學員也振奮有工作機會。

台中市共有7家庇護工場，營運類型包含清潔、烘焙餐飲、觀光休閒及印刷等4類庇護工場營運，近年來經濟景氣與疫情雪上加霜，捐款、營收銳減，需要政府與民眾以實際消費採購挹注，穩定工場營運，讓身心障礙者的庇護工場不斷炊。

(中時 )