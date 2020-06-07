大陸積極參與並落實二十國集團緩債倡議，已宣布77個有關發展中國家暫停債務償還。在向50多個非洲國家和非盟交付醫療援助物資、派出7個醫療專家組的基礎上，大陸將進一步加大援非抗疫力度，繼續向非洲國家提供力所能及的支持，援助急需醫療物資，開展醫療技術合作，派遣更多醫療專家組和工作組，幫助非洲國家提升疫情防控能力和水準。大陸將向聯合國人道應對計畫提供支持。

陸媒報導，大陸外交部副部長馬朝旭於7日大陸國新辦舉行的新聞發布會上表示，目前全球疫情形勢依然十分複雜嚴峻，面對二戰結束以來最嚴重的國際突發公共衛生事件，人類向何處去這是國際社會共同關心的問題，大陸一向是言必信、行必果，說到的一定做到。

關於大陸將提供20億美元援助的承諾，馬朝旭指出，既包括提供抗疫物資援助，也包括支持相關國家疫後經濟社會恢復發展，既包括雙邊援助，也包括多邊捐贈。大陸正和有需要的受援國透過平等協商確定援助項目，幫助發展中國家提升公共衛生水準、改善民生、減少貧困、促進經濟社會復甦。同時，大陸向世界衛生組織分兩批提供了5千萬美元現匯援助，並向全球疫苗聯盟等國際組織捐贈等。

(旺報 )