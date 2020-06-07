罷免黃捷連署明天將重新起跑。（翻攝臉書社團「罷免高雄市議員黃捷」）

高雄市長韓國瑜罷免案過關後，全台罷免潮恐怕烽火連天，尤以醞釀許久的罷免高雄市議員黃捷連署活動，日前因罷韓案而停擺，「罷捷」團體宣布明（8）日正式恢復啟動，更稱「再沉默、再退讓，我們將對不起台灣這片土地！」連署書預計要衝高到4萬份，以免屆時高市府改朝換代後，遭到市選委會刁難。

「罷捷」團體PO文指出，「高雄天黑了！還我青天與白日！罷免白目黃捷活動，6月8日起正式恢復啟動，期盼大家的一切支援，將規畫推動罷黃文宣散發，街頭菜市連署，需要大量志工與經費。請有能力的支持者，有錢出錢，有力出力。

罷韓團體主辦人王先生表示，鳳山28萬人口，以此基礎數第一階段罷免門檻為1％，需要2800多件連署書，第二階段10％則為2萬8000多件。目前已經達到1.1萬份，但因5月15日決定避免與罷韓案有所衝突，暫時停止連署。

王先生透露，接下來將集中火力，走出定點模式連署，要到街頭、市場、夜市、擺攤方式加強連署力道，目前還沒正式送件中選會，預計下周或下下周正式申請提案，並公布領銜人、罷免理由書。

「不要以為我們在玩假的！」王先生說，本來連署書目標是到3.3萬份，但韓市長離職之後，擔心民進黨官派代理市長後，選委會被掌控，也許罷免案審核會更加嚴格，但是罷韓過關後，市長支持者及韓粉反應非常激烈，很有信心在短時間內把它衝到4萬份。

挺韓網紅「比特王」也轉傳該消息說，罷黃進度之前因為市長不願意對立，所以連署一直很低調，默默的收集連署書沒有送出，而昨天一連串的事件，加上某些綠綠的各種惡毒言詞，為了替議長討回公道，正式宣告重啟罷捷，但也強調罷捷沒政黨奧援，「不像wc跟gg黨有用不完的經費，麻煩大家自行到連署站簽名喔」。

黃捷上月接受YouTube頻道「臺灣尋奇 狂打擾」訪問時，曾被問到此事，表示他們（罷黃）很常過一段時間就說又多幾份了，但問選委會都說沒收到連署書。有什麼話想對罷黃市民說？黃捷先是翻了白眼，接著霸氣喊話「放馬過來」！

(中時 )