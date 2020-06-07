曾在企業射箭聯賽元年締造個人賽7連勝的女將譚雅婷，本季卻面臨開季至今個人賽一勝難求的窘境，今天輸給同門師姐林詩嘉，苦吞5連敗。

譚雅婷上季是新竹愛山林射箭隊一員，去年10月追平台南射箭隊彭家懋，共同保持企箭聯賽個人賽最長連勝紀錄，本季譚雅婷轉戰台中銀行，於個人賽陷入低潮，上半季個人賽10度上陣僅斬獲2勝，今天和前東家新竹愛山林的同門師姐林詩嘉瑜狹路相逢，雙方激戰至5比5平手，經過加射後，譚雅婷7比9苦吞本季個人賽5連敗。

賽後譚雅婷不氣餒，表示：「我很享受今天的比賽，團體賽贏了很開心，這種經驗很痛苦但也很可貴，我的目標是在下半季超越以前的自己。」

企業射箭聯賽每場比賽有男子、女子個人賽，加上混雙、男團與女團一共5點，儘管譚雅婷無緣在個人賽勝場開張，女團倒是和隊友以3比2險勝；上半季落幕，排名積分榜上新竹愛山林以14分暫居第一，台南射箭隊、寒舍集團射箭隊以1分之差緊咬。

(中時 )