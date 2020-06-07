擁有魅惑臉蛋與34D火辣身材的女星高海寧，被封為新一代「香港波神」，而她與音樂才子鄧智偉傳緋聞5年始終沒認戀，直到近日男方爆出遭酒店妹恐嚇，雙方各執一詞鬧上警局，這段秘戀才被男方公開，理由是怕影響高海寧。

鄧智偉爆出遭酒店小姐沈女搭訕求交往不成，轉騷擾他親友，並恐嚇給一棟豪宅才放手，他於今年2月報警處理，然女方卻給出相反證詞，表示有與鄧智偉交往9個月，1月才分手，案件成了羅生門，而算算時間，波神高海寧的緋聞時間上有所重疊，鄧智偉才出面承認早於1月雙方已分手，說出來是怕影響舊愛。

而高海寧昨(6/6)於IG貼出黑白照，認了跟鄧智偉秘戀過但已分手，表示多年來沒對外交代過感情事，然這回因為事件已經讓身旁親友開始擔心，因此決定發文，但強調分手是雙方溝通後下的決定，彼此還是朋友，也尊重男方的聲明，而事件已經進入司法程序，她不便多談，「不過，這件事影響了我的身邊人，所以希望早日平息」。

外界好奇高海寧是否曾向舊愛了解事情的來龍去脈，她則回應港媒，比起事情真相，她還比較擔心鄧智偉的心理情緒，作為朋友不樂見事件繼續發酵，同時力挺鄧智偉「他做的所有事，我都支持和信任」，而至於自己是否投入新戀情，高海寧則說「人生除了戀愛，還有很多」，現在忙著拍戲，但「事件對我有影響」，目前以工作為主，先解決當下問題再說。

(中時電子報)