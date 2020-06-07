畢業典禮是學生們在各個階段的里程碑，在典禮上獲獎站上台接受表揚是最光榮的一刻，但由於高雄巿長韓國瑜遭罷免、議長許崑源辭世、教育局長吳榕？也將跟著遭到解職，畢業證書及獲獎同學的獎狀上將由誰署名？教育局表示會以畢業當時的首長或代理人員署名。

高雄巿高中職將於6月15至20日畢業，國中小則是6月19至23日，眼看畢業典禮即將來臨，高市府及市議會卻發生一連串變動，讓以往各班前3名獲得市長獎、議長獎和局長獎的同學不禁對獎狀上的署名產生疑問，更擔心若獎狀已印製完成，接下來若全數進行重新印製，能否如期拿到期待已久的獎狀。

有關畢業生獲獎的相關問題，教育局表示，會以當時的首長或代理人員屬名，也就是代理市長、代理議長和局長作為證書的發放人員，且畢業獎狀教育局約在頒發前一周才會著手印製，因此目前還沒有開始印，也已經請印刷廠商配合暫緩印製獎狀。

教育局指出，由於3位首長的獎狀皆由教育局負責印製，數量相當龐大，所以已經與印刷廠商溝通延後印製，廠商也願意配合，接下來將會等到代理市長、議長、局長人選確定後，才會恢復印製程序，若時間上有所不及，會以補發為原則，另外，獎品部分已經準備完畢，但因為獎品並無署名，所以沒有這個問題，並會盡可能讓得獎的學子不受影響。

(中時 )