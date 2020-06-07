罷免王浩宇臉書粉專照 (圖片擷取自臉書粉專)

民進黨桃園市議員王浩宇昨日於臉書發文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」遭批評消費死者，雖隨即刪除文章，但仍被外界罵翻。今日有網友於臉書成立「罷免王浩宇」粉專，宣布將展開罷免行動，在2個小時內，已有7600個按讚數。

王浩宇過去爭議不斷，2009年時，其所屬的公司屢屢在PTT八卦板張貼相關新聞做置入性行銷，而後PTT站方在查明相關情事後，公告「PTT不歡迎王浩宇及相關人士」，隨即封鎖王浩宇，全面封殺至今。因其名在PTT不可說出，因此被網友稱為「PTT佛地魔」。

王浩宇在2014年以綠黨身分當選桃園市議員，但因經常公開批評其他縣市市政，被前高雄市新聞局長王淺秋反酸是「不分區議員」，「靠著罵韓國瑜上政論節目拿通告費，趁韓流發大財」。

此外，王浩宇因多次公開稱讚桃園市長鄭文燦，批評韓國瑜，也遭外界譏諷是鄭文燦的乾兒子。鄭文燦甚至為此出面澄清「王浩宇不是我乾兒子，也沒授意。」但王浩宇已於今年1月退出綠黨，加入民進黨。

「罷免王浩宇」粉專今晚發出聲明表示，王浩宇長期利用網路媒體造謠，抹黑手法，製造台灣社會族群對立衝突。中壢人的聲音不能置於王浩宇個人意志的支配之下，也不該讓王浩宇發表挑唆往生者的無情言論，因此宣示將進行罷免王浩宇行動。

「罷免王浩宇」粉專宣告第一階段任務如下：1.於中壢區設置罷免王浩宇看板；2.於中壢設置5處連署站，並呼籲市民加入罷王志工行列；3.在確認最佳罷免投票時間後，將公布完整罷王3階段時程。

(中時 )