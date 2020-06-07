頭份市東民一街一家Pub7日凌晨發生槍擊喋血案，造成1死3傷，店門停放機車也疑遭波及。〔謝明俊攝〕

頭份市東民一街一家Pub7日凌晨發生槍擊喋血案，造成1死3傷。〔謝明俊攝〕

頭份市東民一街一家PUB，7日凌晨2點多發生2派來自新竹的兄弟相約談判，一派遭對方控制開槍射擊，並持棍棒刀械圍毆，其中40歲許姓男子，當場遭槍擊頭部送醫不治，另一名林姓店員也受到槍傷，但性命無礙，另2名許某友人，也同遭毆傷，苗栗縣警局正會同刑事局等單位全力緝兇中。

這家名為「91」的 PUB，鄰近頭份市尚順娛樂廣場，平日營業期間，進出客人相當單純，昨日爆發槍擊喋血事件，還波及林姓店員受到槍傷，店家相當無奈，事後保持低調。

昨日凌晨2點多，2派同為新竹的幫派分子，相約來到店裡談判，死亡的許姓男子由2位友人陪同現身，對手有將近10人到場，許某一行才一露臉，隨遭對手亮槍以及棍棒刀械控制，對手大聲質問，口氣非常不善，現場肅殺之氣凝重，許某2名友人因回嘴當場被毆傷。

許某談判態度不被對手接受，其中一名疑似帶頭男子，以手中槍械近距離向許某頭部連開數槍，許某當場中槍倒地，店內一名林姓店員聽到槍響，緊張外出張望，竟也遭波及中槍。

開槍兇嫌一方見許某倒地，立即作鳥獸散，店方緊急打電話報案，將許某送往為恭醫院急救，因傷及頭部要害到院後即告不治，林某則幸運未傷要害，暫無生命危險。

轄區苗栗縣警頭份分局據報趕往現場封鎖採樣現場跡證，在現場拾獲至少7顆彈殼，並包括2種不同槍支彈殼，警方研判兇嫌持用2種以上槍械，警方調閱現場及週邊監視品影帶，並查訪店家及傷者等目擊證人，初步獲知2派人馬都是來自新竹的幫派分子，並疑因財務衝突才相約談判。

刑事局中部打擊犯罪中心接獲通報，也立即指派支援隊前來加入專案，警方根據行兇一方相關人員地緣關係及逃逸路線，已灑出重兵在台中、新竹等地區全面緝兇。

(中時 )