紐約市長白思豪(Bill de Blasio)週日上午宣布，由於紐約的抗爭活動還算和平，所以紐約市正在提前解除宵禁。

美聯社報導，由於明尼阿波利斯市警察誤殺了喬治佛洛伊德，全美各大城市紛紛出現暴動，紐約也有相同的情況，於是紐約市在6月1日起，發布77年以來首次的宵禁，規定每天晚上8點至凌晨5點不得開車，原本該宵禁將一直持續到週日，不過市長白思豪表示，週末的抗爭活動較為平和，因此沒有必要再持續宵禁。

週六晚間的紐約，雖然已到了宵禁時間，但是抗爭者仍然在路上，紐約市警僅監視，沒有動手。(圖/美聯社)

白思豪在推特上發表「從昨天整日的群眾表現，看到了我們城市最好的一面，因此決定取消宵禁的，並且立即生效。“明天，我們將邁出第一步，城市將重新啟動。

Protesters defy New York curfew to march for Floyd

其實紐約市警察在週六已經無法有效執行宵禁，因為數千人走上街頭和公園抗議警察的暴行，

當遊行已過了10點，仍有幾百名示威者繼續在曼哈頓和布魯克林遊行，而警察僅是持續監視了他們，沒有採取其他行動。

紐約政界人士和公民代表，在週末來臨前，已經呼籲結束晚上8點的宵禁，他們抱怨說，要是警察試圖堅持執行宵禁執法，會引起不必要的摩擦。但是當時白思豪堅稱，宵禁將在整個週末保持不變，顯然實在無法完成，於是他宣布結束宵禁。

抗爭代表安托瓦內特·亨利（Antoinette Henry）表示，人們在事件發生的一個多星期後，仍在抗爭遊行，顯然大家對佛洛伊德事件的重視。她認為抗議活動可能在下周也會持續。

(中時電子報)