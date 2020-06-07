2020新力旺企業女子壘球聯賽本周最後一場比賽，由地主新力旺旺獅迎戰來訪的台北台產，新力旺旺獅王牌巴恩希爾（Kelly Barnhill）再度繳出完美的表現，主投7局、無失分，飆出9次三振，拿下勝投。目前已經連續兩場完封，近三場21局投球僅失1分，連續無失分局數來到19局。

新力旺旺獅打線在首局藉由對手失誤攻下1分，第4局維達蕾斯（Tori Vidales）延續好手感連兩天開轟，本季第二支安打同樣是全壘打，為球隊多添得1分保險分。第6局再度發揮攻勢，連續安打加上劉瑄適時一擊，將比數拉開取得5分領先。

台北台產由本土王牌林盈馨擔任先發，但本場5.2局的投球被擊出4長安打，包含被維戴達斯的陽春砲失5分退場。打線方面無法突破巴恩希爾的投球，雖在第6局一度攻佔滿壘，但可惜最後無功而返。

新力旺旺獅藉由兩位強力外援在投打兩端的好表現之下拿下勝利，將連勝場次延續至5場。單場MVP由投出完封的巴恩希爾獲得。

(中時 )