台南射箭隊本季在企業射箭聯賽上半季以總積分13分暫居第二，陣中年輕好手葉昱琛深邃五官受到注目，多才多藝的她除了很會射箭，小學練過芭蕾也學過功夫，最近還迷上手作模型屋，透過做模型培養耐心。

下個月將滿19歲的葉昱琛，深邃五官讓她在小時候常被同學說是外國人，練習射箭後則被誤以為有原住民血統，她透露，國中時因為好奇問了母親，才知道外婆的媽媽那一輩有荷蘭血統。

小時候的葉昱琛，看起來很像混血兒。（葉昱琛提供）

葉昱琛原本學芭蕾和功夫，小學三年級因為連後空翻受過傷，後來看到哥哥葉昱廷射箭很帥跟著成為神射手，也喜歡畫畫的她，今年5月接觸了手作模型屋，讓她發現另一個新天地，她說：「第一間模型屋是『瓦倫西亞海岸小屋』，花了我大約兩周時間完成，有時一做就忘了時間，曾經從下午2點做了4、5個小時。」

葉昱琛補充，模型屋說難不難，但需要細心與耐心，絕不能心浮氣躁，「因為是縮小版，每個零件都很迷你，有的看起來差不多，但只要長度或厚度差一點點，一路往上蓋後就會愈來愈斜，就得拆掉重來，前功盡棄。」

僅管耗費時間，葉昱琛也認為完成後很有成就感，她笑說：「真的會希望現實生活也住在這樣的屋子裡，我也想環遊世界到處拍照，至於今年企業射箭聯賽的個人目標，希望可以幫助隊伍拿到總冠軍。」

葉昱琛靠手做模型屋磨耐性。（葉昱琛提供）

(中時 )