國民黨2020敗選後又接連在高雄市長罷免案慘遭罷免，接連兩次挫敗，國民黨立委陳玉珍表示，應該徹底檢討自己、認真反省，在大部分民意的選票展現後。在兩岸的部分，國民黨應檢討當面對與中國大陸的關係，如何兼顧兩岸和平、卻又不讓國人覺得國民黨是卑躬曲膝？

陳玉珍表示，罷免案過後，她感到無比的難過，情緒無法平復。但是激情過去，冷靜思考，是什麼原因讓國民黨在2018廣受人民的支持，一舉攻下這個曾經是掘地三尺都是綠色的直轄市，又是什麼原因讓我們在2020的今天，又被以93萬高票交回人民對他們的信任？

陳玉珍說，有人歸究於「罷韓國家隊」、有人說民進黨使出了「奧步」、甚至有人說，這一定是「做票」種種說法，不一而足。但是，這已經是自1月11日以來，國民黨的第二次大挫敗，再多的理由，都不應該成為我們閃避改革的籍口，應該做的是徹底檢討自己、認真反省。

比如在兩岸的部分，當面對與中國大陸的關係，如何兼顧兩岸和平、卻又不讓國人覺得國民黨是卑躬曲膝？

而當面對年輕的新世代時，如何讓年輕族群相信並且了解國民黨和他們追求一樣的公平正義價值，在乎並且願意努力解決他們在意的高房價、低工資的社會現象，給他們一個可以相信的幸福未來？

陳玉珍說，國民黨或許會挫敗，但不會被擊倒，唯有在每一次的逆流中，彎腰、低下與檢討，國民黨才有機會在下一次的時局中，再一次鼓動時勢、引領風潮，贏得為民謀福的機會。做為百年泱泱大黨，這是國民黨的責任，也是國民黨對中華民國應有的承擔。

(中時 )