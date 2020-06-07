人家說越危險的地方「越安全」，「金屋藏嬌」又何嘗不是如此？北部地區一名人夫在外認識「小三」，2人發展婚外情之後，說服不知情的老婆將她名下的空屋租給「無依無靠」的「小三」，不料，人夫與小三接觸機會多了，也生了一子，有次在為小朋友慶生時，被鄰人聽到小孩叫人夫「爸爸」，事情傳到正宮耳裡，整個婚外情才曝光來，氣得告上法院。

據提告的正宮說，有朋友告訴她說，她丈夫與一名女子在餐廳為小孩子慶生，過程中還聽到小孩多次喊她丈夫「爸爸」，感覺他們關係很奇怪。

這時正宮老婆簡直晴天霹靂，立即追問老公到底怎麼一回事，這時人夫才老實把「金屋藏嬌」的事，全部坦承。

妻子實在氣不過，向2人提告，地檢署審理後，刑事部分，2人因認罪，獲檢方緩起訴處分；民事部分，法官審酌被告女子月收入1萬2000元，還要照顧兒子，因此判「小三」須賠償人妻20萬元。

★不正常的男女關係是家庭的殺手。中時電子報關心您

(中時電子報)