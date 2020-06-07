台灣人常常早餐一定要配奶茶，下午又會來上一杯手搖飲，喝太多恐怕會出問題！大陸上海一名18歲的少女每天都會喝好幾杯的奶茶，但不久後逐漸出現口乾、多尿的問題，最後竟喝到昏迷送醫。

根據陸媒報導，這名18歲少女愛喝奶茶，但卻不愛運動，近一個月來每天都要花100多人民幣（相當於400多元台幣）喝奶茶、可樂等飲料，沒想到接下來少女逐漸有口乾、頻尿、噁心等狀況，最後送醫時甚至呈現昏迷的狀態。

少女母親也透露，女兒因為去了離家較遠的學校上課，而成為附近炸雞店、奶茶店的常客，今年3、4月開始更是點外送，每天喝上好幾杯甜飲。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院發現，這名少女的檢查報告竟然全是紅字，包括：高血糖高滲透壓昏迷合併酮症酸中毒、休克、腎功能衰竭等症狀，經過了5天治療意識才終於清醒，脫離危險。

該院的急診科主任陸一鳴表示，這些極端高血糖的危險重症患者，多半是「體重超標、未控制血糖或不知道自身有糖尿病」，若是出現到高糖高滲或者酮症酸中毒，嚴重者甚至可能導致死亡。

(中時電子報)