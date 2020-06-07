巫靜婷／苗栗報導

大型車轉彎時會產生內輪差及視野死角，用路人常認為大型車駕駛人應該看得到自己，卻往往釀成事故賠上生命，為加強防禦意識及保持安全距離的觀念，苗栗監理站將於8日上午9時至11時，在東昇汽車駕駛人訓練班辦理大型車視野死角及內輪差體驗活動，歡迎民眾踴躍參加。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，交通部2019年將大型車視野死角實地體驗與宣導列為道安重點，大型車轉彎時會產生內輪差及視野死角，一旦闖入車輛的視野死角，容易發生交通事故，往往造成重大傷亡。

苗栗監理站指出，苗栗縣去年大型車與機車發生交通事故，導致機車騎士30日內死傷人數共78人，較前年增加23人，而今年1月到3月死傷人數也有17人，提醒民眾見大型車時，應有防禦駕駛觀念，盡量遠離它，確保用路安全。

體驗活動將介紹大型車視野死角與內輪差的範圍，並讓學員實際體驗，充分認識大型車視野死角及內輪差位置，加強防禦意識及保持安全距離的觀念，設計危險感知情境並演練騎乘機車正確駕駛觀念，盼降低此類交通事故發生。

苗栗監理站第二股指出，去年苗栗監理站在苗栗市站內辦理情境演練獲好評，今年大型車視野死角及內輪差體驗活動，6月起將移師苗栗縣內4所國小，預計6月19日頭份信義國小、9月15日大湖東興國小、9月25日苗栗文山國小等，盼加強學童道安知識，避免類似事故再發生。

(中時 )