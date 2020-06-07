109年全國藤球團體錦標賽首次開放具有正式學籍之境外學生參賽，讓來自日本的二宮奈緒有機會與士林國中藤球隊一起奮戰。

出生於日本的二宮，因為父母工作關係，1歲時跟著來台生活，她遺傳到跑者母親的運動細胞，國小體育課看過藤球影片，就讀士林國中後看到同學踢藤球，萌生加入球隊的念頭，也順利進入球隊。

二宮和隊友不僅參與平日訓練，在教練團專業分工下，周末跟著防護員與訓練師加強體能，教練詹宇庭表示，這是為了讓球員更了解自己的身體、減少運動傷害，「選手在這階段的表現是一時的，希望他們一輩子安全，不要贏在16歲，卻輸在20歲，那沒有價值。」

詹宇庭談起二宮，特別讚賞她認真的態度，二宮雖然沒有任何踢球基礎，但作為發球員，她透過拉筋增加自己的柔軟度作為利器，加上具有164公分的身高優勢，使她在進攻端的頭捶頗具威脅性。

二宮回憶剛開始學習時，常在高發球遇到挫折，只能反覆練習、磨練自我，因為難得遇到喜歡的事情，她語氣堅定說：「我想把一件事情做到好！」

詹宇庭補充：「最有成就感的是看見孩子改變了，藤球真的很難，他們願意嘗試是值得鼓勵的，因為很多人遇到困難的事情就受挫。這些孩子即便在藤球上遇到困境，也不願意退縮，甚至十分珍惜訓練的時間。」

二宮接觸藤球一年，還算是菜鳥，但已能跟著學姊一同上場作戰，今年跟著球隊參加全團賽，在國女雙人賽奪冠，三人賽以些微之差不敵福豐國中獲亞。二宮坦言，透過比賽，發現自己還有許多不足的地方，不過在場上有隊友們互相擊掌鼓勵，是支持她繼續前進的力量。

(中時 )