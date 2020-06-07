新冠疫情阻斷正常經濟活動，卻也讓許多過往不被注意的新創商業模式，成為新的亮點，「看懂」的國際創投業者因此搶先一步。香港新創事業EventXtra強項為「虛擬展覽」解決方案，2014年成立，在此波疫情期間獲得日本早期投資公司Uzabase注資，EventXtra成為其旗下UB Venture首家於日本海外投資的企業。

新加坡港務局（MPA）和新加坡國立大學企業家培訓部門NUS Enterprise，本周宣佈啟動@ BLOCK71，計畫為新加坡港口構思疫後的港口創新生態系統，同時啟動2020年智能港口挑戰賽（SPC），其中PIER71創投網絡也擔任合作夥伴，隨時掌握投資建議和機會。PIER71的創投網絡合作成員，包括Bernhard Schulte INNOPORT，PACC離岸服務控股（POSH），Pacific Carriers Limited（PCL），PSA和TNB Aura，這些實際操作的業者將成為新創團隊的業師和潛在金主。

「EventXtra」是一個AI智能活動管理軟件平台，新冠疫情期間推出嶄新「虛擬展覽」解決方案，幫助客戶把大型實體展覽移至線上舉行，除了為網上博覽提供一站式數碼技術支援，還能全方位協助主辦方整合活動前期統籌工作，活動期間的互動體驗。EventXtra聯合創辦人黃卓琛表示，活動軟體在於亞洲的年消費額，研究顯示價值超過10億美元，為全球增長速度最快的地區。

EventXtra在推出新方案的短短半年間，營收已獲得300％增長，黃卓琛表示，可見虛擬展覽將成一大趨勢。該公司的新金主UB Venture，其母公司Uzabase將協助EventXtra開拓日本市場。除了日本外，EventXtra亦計劃拓展業務至亞洲其他地區，包括南韓、東南亞及中國內地。

(工商 )