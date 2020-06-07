牛津經濟研究院這個周末公布的5月全球綜合情緒指數，出現開始微幅走揚，不再比4月（5月首周公布）指數更低，顯示4月應是此波疫情導致的最糟糕谷底現象。

全球綜合情緒指數針對22個最大經濟體的商業和消費者信心調查，涵蓋業務，消費者和庫存情緒等，牛津研究團隊指出，全球情緒指標領先全球約四個月的時間，預估全球商業情緒在下半年好轉機率大增，目前復元情勢最佳是亞太地區。

不過，牛津團隊提醒，景氣復甦的估測應謹慎行事，因為市場的高波動現象已使許多總體指標失去作用，而且接下來是否真正走向復甦，將取決於沒有發生第二波大流行或又出現其他不確定因素。

法國外貿銀行亞太區經濟研究部門也指出，三大經濟體之一的歐元區正在經歷前所未有的緊縮，但觸底反彈的早期跡象也出現了，最新的專家預測顯示，歐元區經濟2020年GDP增長預計衰退8.7％，2021年則會有5.2％的成長。

(工商 )