鄭仲茵這幾年活躍在各大綜藝節目，近日更接下三立八點檔新戲《天之驕女》，除了好口才、演技佳，她的曼妙身材也是外界關注焦點，她與前夫生下一女，女兒Stella目前讀高2，遺傳父母好基因，身高有170公分以上。鄭仲茵感謝女兒出現在自己的生命中，「她跟同年齡小孩相比，真的很懂事。」談到Stella許多貼心表現，她一度紅眼眶。

鄭仲茵回想，女兒小時候在台南，她有一次回老家，母女一起入睡，起床後忽然叮嚀女兒，「如果有看到阿公、阿嬤不舒服或昏倒，記得要打媽咪電話，還有119。」Stella當下反應很奇怪，先前都會乖巧跟著背誦號碼，那一次卻顧左右而言他，來回幾次鄭仲茵也火了，「妳到底有沒有聽媽咪講話？為什麼這樣？」女兒忽然大喊，「我不要！」她才心疼意會，原來早熟的女兒無法想像沒有阿公阿嬤的生活，她忍不住哽咽，「那時她才念幼稚園中班」。

鄭仲茵感謝女兒的懂事與貼心。（粘耿豪攝）

近日Stella有天回家對鄭仲茵說：「同學在圖書館有看到媽咪的報導，我聽完，馬上跑到圖書館把報紙藏起來。」鄭仲茵無奈心想，「媽媽有讓妳這麼丟臉嗎？」沒想到女兒下一句讓她轉憂為喜，「不然他們會把妳拿去擦玻璃。」女兒喜歡表演，不僅是學校吉他社社長，更靠網路教學影片自學吉他，還在學校歌唱比賽以自彈自唱拿下第一名。

Stella多才多藝，若有天想出道怎麼辦？鄭仲茵回應，「我覺得她是對音樂有興趣，但未必想要出道，或許有機會，我尊重她。」她也坦言，「我說真的沒有非常贊同，但也不反對，會跟她說辛苦面在哪裡，讓她自己去決定。」拍戲多年的她非常清楚這行有多辛苦。

鄭仲茵尊重女兒對未來的選擇。（粘耿豪攝）

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