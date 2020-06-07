高雄市長韓國瑜遭罷免，市長一職面臨補選。針對市長補選人選，媒體報導，國民黨表示目前已有人選，鎖定40歲上下的在地年輕人。一些網友則點名韓粉「杏仁哥」。

罷免投票以逾93萬票過關，韓國瑜成為首位遭罷免的直轄市長。隨之而來的高雄市長補選，也成為注目焦點。民進黨由行政院副院長陳其邁出馬呼聲高。國民黨方面，包括前立委黃昭順、前立委林國正、高雄市黨部主委莊啟旺、高雄市農業局長吳芳銘以及市議員黃柏霖、黃紹庭等人都被點名，較年輕的黃柏霖、黃紹庭被認為機會最大。

一些PTT網友點名「杏仁哥」，也有網友認為，杏仁哥應該有50了吧。也有網友點名，仁武阿鴻、5虎將、許崑源的兒子許政麟。

有網友不禁質疑，「40歲叫年輕人？」也有人緩頰說，選市長找40歲的已經算很年輕了，市長本來就要有一點社會歷練，挑20、30歲根本是花瓶民粹。40歲算年輕啦，目前縣市長最年輕的紀錄是新竹市長林智堅，當年39歲就選上。

(中時電子報)