罷韓成功，民進黨預計6月底前召開中執會完成高雄市長補選提名，黨內已有共識將由行政院副院長陳其邁出馬。至於這段間高雄市長代理人選，黨政人士透露，若韓國瑜要提訴訟，可能派陳其邁直接代理，若不進行訴訟，則以陳其邁子弟兵陳政聞呼聲最高。

黨政人士指出，高雄市長的代理人選目前主要考量是韓國瑜是否有要提出罷免無效的訴訟。此次罷韓得票率非常高，顯示韓國瑜「選前卡罷」動作已激怒高雄市民，如果還要提訴訟「罷後卡選」，會讓國民黨在高雄市更失去民心，「如果韓國瑜和國民黨夠聰明的話，就不會再去提訴訟」。

不過他說，民進黨對於韓可能提出訴訟，也不能不有所因應和準備，一旦韓國瑜提出罷免無效的訴訟，因為高雄市長接下來就得面對長達2年多的代理期，民進黨不能坐視市政停擺，恐怕就不能將代理人選以過渡性的安排來思考。

黨政人士表示，這時高雄市必須要找一個對高雄能提出清楚的願景和規劃，又能與中央相互配合的人選，這樣一來，陳其邁就是最好的人選。

根據選罷法規定，罷免案投票後，選舉委員會應於7日內公告投票結果，被罷免人自公告之日起解除職務，並於3個月內完成補選投票。但經提起罷免訴訟者，在訴訟程序終結前，不予補選。

如果韓國瑜不提訴訟，黨政人士指出，代理市長人選就單純許多，因為他最重要的任務，就是要穩住市政，以確保高雄市長補選能夠順利進行，當然也希望代理人在代理期間，也能為未來的補選加分，並且能與未來的市長在任務上能順利交接和銜接。

如此一來，他說，這個代理市長人選就必須對於高雄市政和相關業務有很大的熟悉度，包括曾代理過高雄市長的許立民丶高雄市前副市長楊明州、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、內政部次長陳宗彥等人都是很好的人選。

其中陳政聞為陳其邁子弟兵，因此黨政人士認為，如果是陳政聞代理，「當然這在銜接上比較沒有問題」，不過他也說，目前人選仍待行政院長蘇貞昌、蔡英文總統與內政部長徐國勇等人多番思考，尚未定案。

(中時 )