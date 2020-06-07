109年全國藤球團體錦標賽社會公開組三人賽事今天壓軸登場，台北市代表隊激戰昨天才於雙人賽奪冠的嘉南藥大，雙方在決勝的第3點纏鬥3局，嘉藥驚險逆轉，囊括全團賽社男組雙冠。

此役台北市先由小將應戰，遭到嘉藥21比17、21比13先發制人；次點台北市靠著鄧聲和穩定接球，製造反攻機會，15比21、9比21扳回一城；決勝點嘉藥在先輸一局下14比21、21比17、21比15逆轉勝，繼雙人賽後再奪一冠。

嘉藥教練莊庭禎相當滿意賽果，指出兩隊在決勝點平分秋色，嘉藥球員一度因台北市蔡政翰的強力扣殺遭遇亂流，但換上替補羅上祐、陶秉業後穩住進攻端，最後收下勝利。

台北市這次目的則不在結果，而是著重於「傳承」，教練詹宇庭沿襲「傳承」的意念，將隊中學弟排在先發，他解釋：「我希望他們扛起壓力，不能想說有教練、學長在前面擋著，要有企圖心去扛球隊，挑戰最高殿堂。」

屏東佳冬陳育婷最後一次參賽先發上陣。（中華民國藤球協會提供）

社會公開女子組三人賽，則由衛冕軍屏東佳冬對上台灣師大，第1點賽況膠著，三局皆激戰至丟士，台師大首局換上關鍵發球手彭詩婷逆轉賽況，但佳冬經調整後專注守備，配上阮鈺棋多元進攻手段，第1點20比22、22比20、22比20迎來勝利；第二點屏東佳冬由陳佳佩領軍，直落二擊敗對手、笑納二連霸。

屏東佳冬主力攻擊手阮鈺棋坦言：「對手和我們打法不同，所以在節奏上亂掉，沒能靜下心處理。」該隊球員年齡層橫跨國中至大學，因為參加賽事再度讓大家聚在一起，其中發球手陳育婷今年高三，在國中時因為得知佳冬國中有藤球隊而前往就讀，高中將轉往籃球發展的她，此役是畢業前最後一戰。

台師大教練劉昶佑原本擔心新秀劉子琪會怯場，但原為排球選手的她卻表現亮眼，屢次避開封網得分。劉子琪是在體能教練引薦下轉戰藤球，她說：「因為我很喜歡攻擊，藤球跟排球一樣可以扣球，所以在扣到球落地那瞬間真的很開心！」

(中時 )