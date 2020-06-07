跟阿中部長、總柴一起過防疫新生活。(影/衛生福利部FB)

指揮中心一級開設今天滿140天，共開146場記者會，今天是「全民兩點檔」每天兩點直播記者會的最後一天。今天也是台灣解封日，防疫新生活正式開始，疫情指揮中心指揮官陳時中特別抱著「總柴」拍影片，呼籲民眾響應「防疫新生活運動」。許多網友看了驚呼：「總柴是真的狗呀！一直以為是圖庫」。

衛生福利部PO出陳時中抱著總柴溫馨喊話的影片，表達「總柴跟我們一起響應防疫新生活」的概念，並且在貼文中指出，「臺灣平安走過 4 個潛伏期，56 天無新增本土案例，除了滿滿的感謝，最重要的是我們要繼續一起維持良好的衛生習慣，保護好自己，也保護別人。每一個願意配合的你／妳，都是防疫的英雄！」

其實「總柴」是衛福部小編養的柴犬，小編用牠來當主角，製作各種「總柴」化身「防疫總柴」，宣導防疫須知的圖，貼近大眾生活，達到宣傳效果。連陳時中也在記者會中提過，總柴是小編和衛福部大家的最愛。

衛福部小編也在這篇影片上留言，「總柴不是布偶～是真的的狗狗唷～一方面是因為這樣素材多～另外一方面也比較沒有版權問題，衛福編編真心感謝大家喜歡總柴～」

解達一出，許多網友看了留言「咦？原來總柴是真的狗狗！！！ 我還以為是布偶」、「會動的總柴出現了>///<」、「總柴是真的狗呀！一直以為是圖庫」、「感謝防疫團隊」、「謝謝辛苦的部長，還有可愛的總柴」、「看到阿中部長的笑容，我們好安心」。

(中時電子報)