蘋果股價上周五創新高，除了專家看好其將在秋季推出的5G版iPhone外，其軟體市集App Store本季銷售也可望優於市場預期，使外界看好智慧手機產業有能力對抗新冠肺炎疫情危機。

蘋果股價上周五上漲2.9％收331.5美元，為2月12日以來首度創收盤新高。根據FactSet資料，這是蘋果今年來第11次創收盤新高。

按上周五收盤價計算，蘋果市值1.432兆美元，高於微軟1.415兆美元。只要蘋果股價上升至346美元，市值就達1.5兆美元；上升至462美元即達2兆美元。

今年來蘋果股價累漲12％。若從3月23日的223.76美元低點計算，已強勁回升46％，完全收復因新冠肺炎而急速下跌的失地。

Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）認為，等待蘋果推新機而被壓抑的換機需求達3.5億支，因此蘋果秋季推出5G版iPhone 12將是重大利多。他把蘋果目標價從350美元調高至370美元，維持「表現優於大盤」評等。

他看好在5G新機與服務等業務帶動下，蘋果可能成為首家市值達2兆美元的企業。其中，光是蘋果的服務性業務價值就高達5,000億到6,500億美元之間。

瑞士信貸分析師卡巴洛（Matthew Cabral）看好蘋果App Store本季營收成長35％，其中5月即可望成長39％。

(工商 )