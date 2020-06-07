柯叔元劇中緊握哥哥李銘順的手。（大慕影藝提供）

《做工的人》林昱伶聊製作本劇的初衷。（羅永銘攝）

由大慕影藝製作的HBO Asia《做工的人》7日晚間9點播出第六集最終回，影帝李銘順與柯叔元飾演的鐵工兄弟阿祈、阿欽，最後雙雙離開人世，超催淚的沈重感傷劇情讓觀眾哭成淚海。李銘順劇中因自發性腦中風造成身體癱瘓，因不想下半輩子拖累妻兒而拜託弟弟阿欽協助加工自殺，但阿欽在幫哥哥注射毒品後，也跟著哥哥的腳步離開人世，兄弟倆劇中以「樹葬（植葬）」方式長眠。

巧合的是，上月25日凌晨因腦中風導致顱內出血而過世的「三金影帝」吳朋奉也在7日舉行告別式，且親友也將遵照其生前遺願，18日同樣為其舉辦樹葬。

《做工的人》耗時一年半改編作家林立青的同名暢銷書的其中一篇「走水路」，現實中的弟弟送哥哥走水路，劇中則是更戲劇性，弟弟也跟著走了。面對這令觀眾淚流不止的超震撼結局，製作人林昱伶日前接受本報專訪時表示，「如果不是這樣的結局，透過給觀眾某種重擊，怎麼會回頭去思考、討論關心一些東西？例如長照。看完結局再回頭去看第一集，我們可能就再也笑不出來，因為已經透過故事理解了過去我們從來不理解也不關心的這一群人，知道他們是怎麼活著、如何用生命力在面對一直都存在的困境」。

她說做這部戲的初衷，就是希望觀眾不要帶著刻板印象來看這族群，他們有非常辛苦的地方以及難克服的困境，也有認命卻不認輸的精神，保持樂天也偶爾自嘲，對人生的某些希望是不想放棄的。當初她看到這本書時就滿受感動，雖然有批判，但質地溫厚，可以讓人感受到暖的力量，「我喜歡把硬調的題材，做得暖一點。之前製作《我們與惡的距離》也是如此，都是從人的角度與溫度出發。」她期待當大家開始關心這群人、一起走到最後，能感同身受，也從中得到一些力量，「就算失敗了還是笑笑繼續，永遠讓自己處在很有生命力的狀態」。

《做工的人》總投資3500萬、費時55天拍攝，播出後好口碑爆棚，除了李銘順、柯叔元、苗可麗等人展現出影帝后級超強演技，薛仕凌、方宥心等演員也讓人驚艷，讓台灣有更多好演員被看見。要說還有什麼遺憾，林昱伶說，就是很可惜無法在無線台播出，「但每部片都有自己的命運，很感謝HBO因爲《與惡》所以對大慕製作的作品很有信任感，願意買台語佔比這麼高、滿本土題材的戲，讓它可以走得很遠」。她也驚喜發現，播出期間竟然獲得不少來自國、高中生的回饋，「我原本一直以為會是老灰仔（老人）才會看，沒想到年輕人會有興趣。這也讓我被激勵了！」

(中時 )