紙風車劇團及綠光劇團幕後工作室6日凌晨遭惡火吞噬，許多經典戲碼的道具佈景皆付之一炬。消息一出，不只文化部部長李永得表示將啟動文化藝術團體急難補助機制，許多戲迷也紛紛湧入紙風車劇團及綠光劇團臉書，為他們加油打氣。紙風車劇團團長任建誠表示，這兩天深刻感受到外界的關心，非常感恩。

任建誠表示，火災之後劇團的腳步未曾停歇，今(7)日上午配合警方調查，下午紙風車劇團創辦人李永豐則與劇團開了全體大會，「所有人開會講到東西沒了都很傷心，幾乎都哭了，但李永豐鼓勵我們，必須要積極起來面對未來所有工作。吳念真導演也提醒我們，士氣最重要。」

任建誠表示，「李永得部長下午有到紙風車劇團辦公室慰問，討論後續需要的協助。李永豐也說，這兩天接了上百通的電話，都是文化界友人及好朋友們的關心，我們從臉書上能感受到戲迷想要幫助的心情，但也會擔心造成戲迷們的負擔，感動得讓人不知道該說甚麼，只能說很謝謝大家的關心與支持。」

任建誠表示，因道具、佈景擺設都沒了，劇團還需等待一些時日，才能對外公布下半年演出時程，「我們目前馬上要面對許多工作，包含製作道具、大量會議確認下半年演出、找尋新的存儲倉庫等，但李永豐也勉勵團員，我們要以工作來取代悲傷。」

曾參與綠光劇團代表作《人間條件》系列演出的演員吳朋奉日前離世，吳念真今日出席告別式時，也轉述李永豐的悼詞，以紙風車工作室遭祝融一事，向吳朋奉說：「我連《人間條件3》的佈景都燒給你了，你在上面要好好搬演。」幽默的悼詞也令現場肅穆的氣氛變得歡快一些。

任建誠表示，李永豐在開會時也是如此，努力以幽默讓團員們不再陷入悲傷情緒，分享自己考大學落榜的經驗，說那才是人生低潮，不斷鼓舞大家。劇團對未來也會重拾希望，「雖然有這樣的災難，但以努力回復劇場演出才是可長可久之計。」

(中時 )