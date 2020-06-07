高雄市長韓國瑜以93萬票被罷免，引起國際關注。民進黨創黨黨員葉耀鵬抨擊，罷韓暴露民進黨執政下台灣的假民主醜態，台灣政壇將永無寧日。美國現今街頭的亂象，必將在台灣重演。

葉耀鵬在大陸媒體上貼出一篇以「罷韓惡例一開後患無窮，台灣政壇將永無寧日」為題的文章，直言罷韓惡例一開，後患無窮。台灣政壇將永無寧日，國民黨籍高雄市長韓國瑜一如預期被罷免了。罷韓團體洋洋得意，自詡為民主的勝利，事實上，反而暴露出民進黨執政下台灣的假民主醜態。如今潘朵拉的盒子打開了，台灣政壇將永無寧日，社會對立加劇，騷亂隨之而來，美國現今街頭的亂象，必將在台灣重演。

葉耀鵬認為，罷韓表面上是由所謂的「公民團體」發起，但背後民進黨以有形、無形資源暗助的鑿痕非常明顯，一般人只要稍微思考一下就知道，罷韓對誰最有利？人民根本撈不到什麽好處，政治利益全讓民進黨收割了，這才是罷韓的真正目的，「司馬昭之心，路人皆知」，民進黨也不用再遮遮掩掩，就大方承認吧。

葉耀鵬感嘆，「台灣最美的風景是人」，現在民進黨正在這幅風景上肆意塗鴉，過去善良的人心再也回不去了，民進黨早已背離過去的理想，滿腦子只有權利慾望，不但透過香港議題製造對大陸的仇恨，現在還把仇恨矛頭對準國內的同胞，台灣已經從美麗島逐漸轉型成為「仇恨島」了。

(中時電子報)