6月驪歌初唱，大專校院陸續舉行畢業典禮，在新冠疫情影響下，原本3-5月校園實體徵才活動取消，即將踏出校園、進入社會的新鮮人不免心生徬惶。就連素有天之驕子之稱的台大人也不例外。

就讀台大社會學系的周同學最討厭親朋好友問，「你台大耶！怎麼還沒找到工作？」這句話最令她氣結。周同學表示，找工作要配合時空因素，又不是所有台大人都能找到理想的薪資和工作內容，每次被南部親友問到，她就只能翻白眼。

正是因為了解到新鮮人的苦惱，1111人力銀行與各大專校院共同舉辦「2020全國知名大學聯合校徵」專區，提供逾萬項工作機會，提供應屆畢業生找工作的平台，深獲各校學子和企業的肯定。

周同學就說，她就是利用「2020全國知名大學聯合校徵」這個專區，讓自己可以更從容的面對求職路。台大資管系王同學也表示，以前聽學長姊講，每年5月前就會找到工作，今年好像有點難找，工作機會沒有那麼多，不過有同學介紹他去專區看看，他現在已在上面找到工作，私下透露薪資有40K以上，王同學很讚揚平台提供的媒合服務。

就讀國立臺灣科技大學機械系的陳同學，畢業後選擇繼續深造，也順利考上機械所。他從大二開始，就立定志向要考研究所，如今遇到百年未有的疫情干擾，很慶幸大二時正確的選擇。他表示，當初參考1111的研究所專區，學長姊以過來人身分，提供很多建議，對他準備考試和口試，少走冤枉路，獲益良多。

(中時電子報)