佛洛伊德之死不僅在美國成為大規模暴動的導火線，也連帶引起國際對於「歧視」議題的討論。曾入圍奧斯卡獎最佳紀錄片的《我不是你的黑鬼》，也因佛洛伊德之死再度受到關注，藉由回顧60年代的黑人民權運動，讓大眾了解種族歧視在美國從未消失。
中研院台史所副研究員吳叡人過去擔任《我不是你的黑鬼》電影導讀人，曾表示：「在我們時代觀看這部影片，等於同時在觀看美國的過去與現在，因為美國種族問題從來沒有根本的解決，只是樣貌與型態的改變而已，觀看美國種族問題的過去與現在，又等於在質問台灣的過去與現在。」
《我不是你的黑鬼》改編自美國已故作家詹姆斯．鮑德溫的未完遺作《謹記此屋》。以鮑德溫留下的30頁手稿作為紀錄片口白，穿插鮑德溫在公開場合之演講、脫口秀片段，回憶看到摯友麥格艾佛斯、麥爾坎X和金恩博士這三位民權運動精神領袖，接連遭到暗殺的過程，刻劃1960年代的美國黑人民權運動歷程。
吳叡人表示，《我不是你的黑鬼》導讀不代表他對現下「佛洛伊德之死」事件的想法。但從這部影片強大的影像，以及鮑德溫尖銳而高度有渲染力的語言，都會逼得觀眾須檢視自身的道德意識。
吳叡人指出，台灣社會是一個原住民、漢人移民和新住民構成的多族群社會，「我們至今尚未脫離過去漢人種族主義的陰影，接著又要面對新移民的多文化挑戰，我們沒有人可以置身事外。」而《我不是你的黑鬼》也會逼觀眾思考，我們到底有沒有真正變成一家人、我們要怎麼樣才能變成一家人，才能真正變成台灣人。
《我不是你的黑鬼》曾入圍2017年奧斯卡獎最佳紀錄片，被紐約時報評為當年度十大佳片之一。3年前於台上映，上月曾在新北市府中15紀錄片放映院線上播出。日前於美國Netflix上線，因佛洛伊德之死而再度受到關注。
(中時 )
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