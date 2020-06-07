《我不是你的黑鬼》3年前在台上映，中研院台史所副研究員吳叡人當時曾在誠品敦南夜講堂擔任電影導讀人。(摘自佳映娛樂Youtube)

佛洛伊德之死不僅在美國成為大規模暴動的導火線，也連帶引起國際對於「歧視」議題的討論。曾入圍奧斯卡獎最佳紀錄片的《我不是你的黑鬼》，也因佛洛伊德之死再度受到關注，藉由回顧60年代的黑人民權運動，讓大眾了解種族歧視在美國從未消失。

中研院台史所副研究員吳叡人過去擔任《我不是你的黑鬼》電影導讀人，曾表示：「在我們時代觀看這部影片，等於同時在觀看美國的過去與現在，因為美國種族問題從來沒有根本的解決，只是樣貌與型態的改變而已，觀看美國種族問題的過去與現在，又等於在質問台灣的過去與現在。」

《我不是你的黑鬼》改編自美國已故作家詹姆斯．鮑德溫的未完遺作《謹記此屋》。以鮑德溫留下的30頁手稿作為紀錄片口白，穿插鮑德溫在公開場合之演講、脫口秀片段，回憶看到摯友麥格艾佛斯、麥爾坎X和金恩博士這三位民權運動精神領袖，接連遭到暗殺的過程，刻劃1960年代的美國黑人民權運動歷程。

吳叡人表示，《我不是你的黑鬼》導讀不代表他對現下「佛洛伊德之死」事件的想法。但從這部影片強大的影像，以及鮑德溫尖銳而高度有渲染力的語言，都會逼得觀眾須檢視自身的道德意識。

吳叡人指出，台灣社會是一個原住民、漢人移民和新住民構成的多族群社會，「我們至今尚未脫離過去漢人種族主義的陰影，接著又要面對新移民的多文化挑戰，我們沒有人可以置身事外。」而《我不是你的黑鬼》也會逼觀眾思考，我們到底有沒有真正變成一家人、我們要怎麼樣才能變成一家人，才能真正變成台灣人。

《我不是你的黑鬼》曾入圍2017年奧斯卡獎最佳紀錄片，被紐約時報評為當年度十大佳片之一。3年前於台上映，上月曾在新北市府中15紀錄片放映院線上播出。日前於美國Netflix上線，因佛洛伊德之死而再度受到關注。

(中時 )