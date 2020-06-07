川普下令 國民警衛隊撤出華盛頓特區 22:172020/06/07 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普剛剛在推特上宣布，已經下令美國國民警衛隊開始從華盛頓特區撤出。 川普說，我剛剛下令讓國民警衛隊開始從華盛頓特區撤出，現在一切都在完美的控制之中。他們將回家，但如果有需要的話，可以很快回來。昨晚出現的抗議者比預期的要少得多！ (中時電子報) #川普 #國民警衛隊 #華盛頓特區 也許您會感興趣 國際熱門新聞 白宮前人潮看不到盡頭！華府爆史上最大規模示威 - 國際 川普害慘！第一千金衰遭500人聯合抵制 - 國際 川普和參謀首長對吼 教堂合照原來有陰謀 - 國際 川普下令 國民警衛隊撤出華盛頓特區 - 國際 川普震怒！砲火來自四面八方 美防長岌岌可危 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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