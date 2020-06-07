美國總統川普剛剛在推特上宣布，已經下令美國國民警衛隊開始從華盛頓特區撤出。

川普說，我剛剛下令讓國民警衛隊開始從華盛頓特區撤出，現在一切都在完美的控制之中。他們將回家，但如果有需要的話，可以很快回來。昨晚出現的抗議者比預期的要少得多！

(中時電子報)