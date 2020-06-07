周一（8日）鋒面還是在台灣附近，氣象局表示，西半部還是會有局部性的陣雨甚至雷雨的機會，午後加上熱力作用，山區的雨勢會更明顯。周二(9日)之後太平洋高壓增強，鋒面將往北遠離台灣，天氣將逐漸恢復夏季山區午後雷雨的型態。

周一（8日）西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區易有局部大雨發生。

氣象局指出，周二(9日)起太平洋高壓增強且西增，從周二開始一直到周日，各地天氣大致穩定，只有東半部偶爾陣雨，但午後北部地區及中南部山區仍要留意雷陣雨情形，

天氣職人吳聖宇指出，周一依然是這樣不穩定的天氣，西半部將有隨西南風自外海移入的雲層造成的陣雨或雷雨，本島上空配合熱力，有熱對流雷雨胞發展，並且有局部大雷雨出現的機會，雖然西南風不是特別強，但是大氣不穩定度高，務必要提防瞬間大雨發生的情況。

周二(9日)之後太平洋高壓增強，鋒面又將往北遠離台灣，天氣將逐漸恢復夏季山區午後雷雨的型態，短時間內來看，一直到下周末(13-14日)為止，鋒面似乎都將不再南下，今年是否就此出梅值得觀察。

(中時電子報)