今年暑假離島旅遊預料將大爆量，華信航空考慮如果租用集團內兄弟公司台灣虎航180人座A321客機，可以比租用母公司華航158人座的737-800客機多22人座，經濟效益更高，因此規劃向台虎租用1到2架客機，預計近日向民航局提出申請，順利的話7月正式加入營運。

據了解，華信這項規劃目前僅限於澎湖航線，金門航線在小三通未開放前，估計客量需求較低，自有機隊就可因應。

民航局則指出，馬公與金門都是台虎沒有飛過的航線，金門因為屬於特殊機場，機師必須進模擬機演練才能飛金門，馬公是否需要演練，等業者提出申請，民航局會再評估決定。台虎方面則表示，公司有幾位來自遠東航空的機師，有飛澎湖的經驗，會優先安排這些機師飛澎湖，以降低建置成本。

今年暑季因為新冠肺炎疫情，各國都還有邊境管制，我政府也顧忌很多，國際旅遊開放機會不高，即使開放也僅有紐西蘭、越南等少數疫情控管特別好的國家有機會，因此本國離島旅遊最被看好。

華信航空規劃以「濕租」方式租用台虎旗下A320客機1至2架，連同虎航機組員一併租用，該型機將以飛松山機場為主，也會串飛高雄、台中與澎湖間航線。

由於華信本身也有國際線的104人座ERJ客機六架，本月預計安排兩架加入國內線營運，7月就會全數加入營運。

台灣虎航4月份因為有退票的支出，當月營收僅剩320萬台幣，減幅高達99％，目前公司每周飛東京與大阪各一班，原規劃6月飛首爾，後因梨泰院疫情失控而放棄，但開始增加客機載貨的業務，5、6月營收逐步拉高，7月再增飛機租給華信的收入，每架每月至少可有上千萬收入。

華信航空預估6至7月飛往澎湖可增加超過8萬個座位數，金門航線也會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步增飛班次，今年暑假期間總機位數將達到30萬以上，載客率可提升至8成以上。

(工商 )