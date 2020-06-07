南韓檢察官在4日時表示，已經對三星集團繼承人、副會長李在鎔聲請逮捕令，主因是涉嫌從事資本市場法定的不正當交易、操縱市場，以及違反上市公司外部審計相關法規，這恐怕會讓他再次面臨牢獄之災，預計在8日時就會決定是否羈押。

三星集團也對此在今（7）日時發表長文表示，集團正面臨史上最大經營危機，希望全國人民能夠在疫情造成全國經濟困難時，出聲力挺三星集團，並讓南韓數一數二的大集團三星，帶領全國突破難關。

三星表示，若是南韓檢方長時間進行搜查，可能會讓集團在經營上難度大增，加上疫情可能變成長期抗戰，如此一來將會難以預測未來走向，而在此時卻面臨經營危機，對此深感抱歉，不過還是要拜託全國媒體人、國民，若要度過這個危機，首先要確保經營正常化，不過三星最後仍表示，會尊重法院及審議委員會的決定。

韓國媒體《News1》則表示，三星這篇長文當中，多次提及面臨經營危機，跟先前的聲明性質大不相同，可以看出目前三星處境相當急迫。首爾中央地方法院將在明（8）日召開羈押審查庭，預計最晚在9日凌晨就會有結果。

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(中時電子報)