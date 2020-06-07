台南市北區文賢路某巷內的57歲楊姓婦人，7日晚間被施姓丈夫發現陳屍在自家2樓浴室內，全身燒得焦黑，現場還有汽油殘油。台南市政府消防局獲報派員趕到現場時，楊婦早已氣絕身亡，全案正由檢警處理中。

據施某告訴警方，妻子生前有情緒障礙，也曾有過輕生的念頭，7日他外出工作，獨留妻子在家休息，不料返家後竟發現對方死亡，讓他悲痛不已。警方調查，楊婦雖然沒有留下遺書，但初判應無他殺之嫌。

消防局119勤務指揮中心指出，今晚7點28分左右接獲報案，指楊婦陳屍在住家2樓浴室後，隨即指揮和緯分隊救護人員趕到現場。消防人員抵達後，浴室、屋內已無火煙狀況，楊婦也沒有呼吸心跳，全身燒得焦黑，明顯死亡，現場留有2桶汽油的殘油，浴室燃燒面積大約2平方公尺。

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