洛克希德的F-117A「夜鷹」(NightHawk)，是世界第一種匿蹤設計的飛機，其稜角分明的外形令人印象深刻。雖然它已在2002年退役，但仍然有很多謎團可以挖掘，最近一個軍事廣播節目中，前F-117飛行員表示，其實這架戰機能夠攜帶空對空飛彈，而且它的其中一種任務是擊落蘇聯預警機。

航空學家( The Aviationist)報導，前美國飛行員文森特「果凍」艾利歐(Vincent“ Jell-O”Aielloll)，主持一部名叫「戰機飛行員 Podcast」(Fighter Pilot Podcast)的廣播節目，經常談論美國空軍軍情與戰機飛行員訪談，在2020年2月13日的第72集中，他訪問退役的密西根航空國民警衛隊飛行員，羅伯特“羅布森”唐納森少校 ( Robert “Robson” Donaldson)，他曾經參與過1991年的沙漠風暴行動，當時正是F-117的飛行員，也是最早的F-117飛行員之一。

唐納森少校回憶，他記得第一次遇到F-117的心情，第一次見到這樣古怪飛機時，不由得「哇~」了一聲。飛行訓練只有大約一個月的時間，其中兩星期是在模擬器學習，通過以後就要實際登上F-117了。F-117沒有雙座教練型，所以首次登機難免緊張，所幸F-117的操作相對簡單，因此學習的時間並不長，而且由於戰機非常機密，每年只訓練大約12名飛行員。

F-117的座艙配置。(圖/美國空軍博物館)

接下來，主持人問到，大多數人對F-117的想法都是「編碼取錯了」，它不應叫「F-117」，更應該叫「A-117」，也就是它專職對地攻擊。對此唐納森少校表示，其實F-117也可以對空作戰。

他說：「是的，它的主要任務是攻擊，但話雖如此，實際上它可以攜帶所有空用武裝，當然，AIM-7麻雀飛彈是雷達導引的，而F-117沒有雷達。但是它能攜帶AIM-9響尾蛇飛彈，也就是說，它可以對空作戰，當然，它的空對空能力確實有限。」

唐納森少校說，F-117有FLIR（前視紅外線感測）和DLIR（下視紅外線感測器）進行目標追蹤，可以瞄準空中目標。

被問到F-117會在什麼情況安裝空對空武器時，他說：「我們的次要任務，是擊落蘇聯預警機。是的，他們的雷達偵測不到我們，要是我們不希望他們出現在領空，要暗中擊落時，就可以派出F-117進行寂靜獵殺。」

不幸的是，唐納森沒有說明，在空對空模式時，F-117是如何的武器配掛。長期以來，人們一直在討論，F-117有沒有外部掛架，當然，這將破壞飛機的匿蹤外型。另一種方式是對內部彈艙的修改，類似F-22 ，AIM-9飛彈會從彈艙中探頭。據說洛克希德公司還進行了一項研究，在F-117的內部托架上增加AIM-9導軌，但是從未被證實。

關於F-117的故事顯然還有很多，而且愈來愈多證據顯示，它也不是真的退役，在內華達州，已經有許多目擊者看到F-117的飛行，並且與其他現役戰機進行空中對抗。

(中時電子報)