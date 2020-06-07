中信兄弟主場迎戰統一獅，兩隊都派出洋投先發，不過米蘭達與達尼爾不約而同在第3局出現亂流，各失5分，兩隊4局下僅1分差的緊張時刻，現場下起大雨而中斷2小時，恢復比賽後猛象打線迅速回溫，最後以9比8擊敗統一獅，拿下5連勝，本周全勝、6月還沒輸過。

首局米蘭達出現小亂流，獅隊前兩棒陳傑憲、吳桀睿都靠內野安打上壘，隨後2次四壞球讓獅隊輕鬆攻下首分。3局上獅隊又有攻勢，一、二壘有人時，林安可安打攻下第2分，隨後陳鏞基安打形成滿壘，林祖傑敲出清壘二壘打，此局獅隊攻下5分大局。

兄弟在3局下半反撲，連續3支安打攻占滿壘，周思齊、張志豪連續安打追回2分，滿壘情況下，陳子豪同樣把握機會，回敬一隻清壘二壘打，兄弟也攻下5分大局，以5比6些微落後。

不過就在這緊張時刻，4局下現場突然下起大雨，一度中斷長達2小時4分鐘才繼續進行，兄弟決定換上牛棚投手接替，獅隊則繼續讓達尼爾出賽，8局上半陳重羽敲出本季第2轟，以7比5領先兄弟。

兄弟在8局下半大反攻，許基宏、陳子豪、蘇緯達連續安打先追回1分，隨後小將江坤宇敲出深遠二壘安打，帶有2分打點，一棒將分數逆轉成8比7。獅隊趕緊換上守護神陳韻文，不過一上場就丟出保送形成滿壘，張志豪擊出滾地球，三壘跑者趁機回本壘得分，此局兄弟攻下4分大局，反以9比7逆轉。

9局上半兄弟推出終結者李振昌，不過挨了獅隊林安可一發陽春炮，比數再度僅差1分，李振昌最後靠再見三振守住勝利，兄弟以9比8拿下本周5連勝。

擊出勝利打點的江坤宇賽後獲選為單場MVP，「今天很開心，之前生涯首安、首轟都出來了，就差首座MVP，今天很興奮，沒想過站在這裡的感覺是如何。」此外他日前遭到觸身球擊中手指提前退場，他也向球迷報平安，表示去醫院檢查後已無大礙，感謝所有球迷支持。

(中時 )