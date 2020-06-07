一名覬覦學妹美色已久的猴急男大生，趁著邀約學妹到自己住處之際，一時色慾薰心「凍抹條」，竟然強行將學妹壓在床上，除了將舌頭伸入學妹嘴內「猛喇舌」外，還掀起學妹上衣狂吸胸部，並用下半身不斷的頂學妹，學妹不甘受辱趁他鬆手時逃出住處報警。

據了解，這名就讀南部大學的男學生，在去年邀約學妹到住處玩，學妹不疑有他前往，未料才一進學長房間，學長就露出野獸般的猙獰面目，先打學妹推倒壓在床上，還不斷地對她進行舌吻。

學妹雖極力反抗，但男大生卻孔武有力，學妹動彈不得只能任由她的舌頭在嘴中亂竄。但當下已經被色慾迷昏頭的男大生卻不停手，不但持續用下半身隔著衣物瘋狂的頂學妹，還掀起她的上衣強吸學妹胸部，任憑學妹掙扎哭叫仍不停手。

事後男大生隔衣逞慾後鬆手，學妹立刻趁機狂奔出門，立刻打電話向同學求救哭訴，接著在同學陪同下前往警局報案。

但男大生絲毫無悔意，雖然坦承自己犯行，但在法院審理期間仍不願向學妹道歉及和解，讓學妹飽受身心創傷症候群之苦，法院依此將男大生判處一年徒刑。

(中時電子報)