《女力報到最佳拍檔》郭子乾、李宣榕。（TVBS提供）

《女力報到最佳拍檔》王建復、李宣榕。（TVBS提供）

TVBS《女力報到最佳拍檔》邀請郭子乾客串演出，劇中飾演王建復「韓森」的爸爸「韓庚」，來撮合兒子跟李宣榕的感情，郭子乾笑說：「我來《女力》是為了李宣榕，因為看不下去她如此的『ㄍㄧㄥ』要來幫她擺脫母胎單身，讓她快點結婚。」

郭子乾對星座很有研究，有「星座天師」之稱，在拍戲空檔與李宣榕聊天，他笑說：「像李宣榕這樣的按部就班，能讓媽媽管這麼嚴一定是巨蟹座。」李宣榕回說：「我不是巨蟹座，是射手座。」郭子乾驚訝回：「怎麼可能！射手座的人是不會被約束，交男友經驗豐富，妳怎麼可能是射手座！」

過程中郭子乾猜了三次李宣榕的星座，結果都沒有猜對感到有點懊惱，當猜到第二次的時候，郭子乾急說：「妳給我三次機會，再公佈答案。」事後李宣榕才知道，郭子乾有在深研星座，有「星座天師」之稱，李宣榕笑說：「我完蛋了，我讓郭哥三次都沒有猜對，那應該是我的星座特質沒有那麼明顯。」

郭子乾不但對星座有研究，也擅長對生活周遭人事物的細膩觀察，對於劇中任何角色也可以唯妙唯肖的模仿。李宣榕說：「郭哥是一位很有趣的人，和他對戲真的會受傷，因為都要忍住笑意，演完一場戲都要得內傷了。」下一秒郭子乾又變成另外一個「王世堅」的身分和大家對話，讓現場氣氛十分歡樂。

隨著劇情走向，近期間朵拉(李宣榕 飾)準備要見韓森(王建復 飾) 爸爸韓庚(郭子乾 飾) 緊張到睡不著覺，因為韓森告訴韓庚已和朵拉同居也向她求婚，但實際上兩人才剛開始交往，面對韓庚急著要來見未來的兒媳朵拉，她該如何與韓森演一齣同居情侶戲呢？

(中時 )