拒絕聯考的小子吳祥輝今（7）日晚間突然在臉書砲轟三立年代，點名要聲討三立林崑海、年代練台生，以及他們豢養的主播、主持人！

吳祥輝控訴，台灣媒體被他們這票人操縱，台灣準備亡國吧！

他今日還表示，要罷免的綠委包括：陳柏惟、劉世芳以及所有海派綠委。吳祥輝強調，反抗政府是台灣民主化的必經過程，有罷有希望！

吳祥輝昨日恭喜韓市長，成為全台灣最輕鬆自在的政治人物！

(中時電子報)