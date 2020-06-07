高雄市長韓國瑜6日以93萬9090票確定罷免通過，不幸的是，昨日晚間傳出高雄市議長許崑源墜樓身亡的憾事。他的遺體被移置高雄市立殯儀館，沒想到卻有直播主半夜到殯儀館開直播，對此，網紅「四叉貓」看不下去痛批這名直播主「惡質」。

四叉貓在臉書寫下「消費議長之死，這次誰是贏家？」為標題的文章，表示有些直播主非常惡質，「嘴巴上說著不要消費議長之死，結果他們半夜衝殯儀館開直播，想緬懷議長去現場開直播OK，但開抖內功能就有問題了吧，某些直播主好歹懂得尊重，在事發現場時有關掉抖內功能，那過幾天議長告別式要不要在靈堂前開直播賺抖內金？」

四叉貓臉書貼文。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡。（圖／報系資料照）

四叉貓氣憤地認為「跑去事發現場開直播收抖內金的人，才是真正在消費議長之死」也公開點名2名直播主、列出所有抖內者的名字，預估分別賺到9865元、5625元，有網友酸他「你也可以開抖內，看有沒有比他們賺得多」，四叉貓則回應「我不想去靈堂開直播」。

貼文引來許多網友紛紛留言「真的，瘋狂開直播的一群孔鏘直播主，韓今天會落成這下場，這些人應該也是原因之一。每天在煽動韓粉一些仇視言論。」、「有這麼缺錢嗎？好好的工作不去做，就靠直播賺流量。」、「這些人真心不怕許議長半夜去他們家追討白包就是了。」

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(中時電子報)