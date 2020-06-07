高雄市長韓國瑜被以93萬票罷免，將被解除市長職務，外界非常好奇韓國瑜下一步會怎麼走？國民黨新北市議員葉元之建議，現在應該「先休息」。

葉元之在《葉元之·原汁原味》直播中表示，韓國瑜現在應該先休息。韓國瑜這一兩年經歷了非常多的選舉，如果把時間再拉長，他其實從國民黨主席跟吳敦義那次就開始選舉了，然後參加高雄市長之前，還有進行初選。選上高雄市長後，接下來，又參加國民黨總統初選，然後又選總統，接下來又面臨罷免這一關、每一場選舉都是非常辛苦。

葉元之指出，韓市長自從2018年掀起韓流之後，就成為民進黨眼中釘，民進黨還有包括網軍，都用放大鏡，甚至用扭曲抹黑方式在檢驗他。任何人面臨到汙衊、抹黑，隨便一件事、兩件事都會很生氣難過；而韓國瑜則是幾乎每一天講的話被扭曲。

葉元之指出，外界解讀韓國瑜罷免投票當天的發言，意指會競選國民黨主席，或是要去參選桃園市長或是台北市長。其實韓國瑜只是講出他心中認為的話，他講到「罷韓國家隊」，你敢說沒有嗎？比如法務部logo事件及中選會借投開票所，他質疑被一直黑。

(中時電子報)