高雄市長韓國瑜罷免案過關後，「罷捷」團體將重新啟動罷免時代力量市議員黃捷連署活動。日黃捷今(7日)晚間回應表示，罷韓過後，以為能喘息鬆口氣，如果連署超過一定比例，一定不會戀棧市議員職位。

黃捷在臉書貼文回應表示，罷韓過後，以為終於能喘息鬆口氣，但看到許多人繼續挑起衝突，要讓高雄不得安寧，真的很遺憾。有名嘴、網紅、甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性的罷免，要讓全台遍地烽火，第一個就點名我。但揚言攻擊、威脅或是罷免我，既不能解決問題，也不能改變市長被罷免的事實。

黃捷指出，不會反對市民行使公民權，如果連署罷捷有超過一定比例的鳳山選民，認為是她問政失職、阻礙鳳山發展，一定不會戀棧。

黃捷呼籲，大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立。很多人擔心她的人身安全，黃捷表示，感謝大家的關心，她會小心安全，並已請警政單位協助留意，願反撲的力道就停在這裡。高雄接下來還有很多未竟之業，需要我們一起努力，比起遍地烽火，我們要的是細水長流的高雄願景，懇切盼望高雄市民能盡快回歸平靜正常的生活。

(中時電子報)