對於罷韓團體在同日召開記者會時指出，「展開雙臂擁抱韓粉、以溝通代替衝突」，新黨主席郁慕明在臉書痛斥，我呸！誰跟你放下對立？誰給你團結？罷韓根本是赤裸裸的納粹法西斯！

韓國瑜在6日遭到罷免，罷韓團體在同日召開記者會時指出，「親友中有非常多韓粉，但既然結果出來了，雖然曾經對立，但他們都是我們的同胞、親友，未來仍要展開雙臂擁抱，以溝通代替衝突，一起成就光榮民主印記。」

新黨主席郁慕明今（7）日在臉書痛斥，「我呸！誰跟你放下對立？誰給你團結？」郁慕明痛批，罷韓團體在罷韓成功的記著會上，還在誣衊2018韓國瑜的當選是「境外勢力滲透的結果」，順你們意就是民主，逆你們意就是「境外勢力」，這不叫民主，這是赤裸裸的納粹法西斯！

郁慕明犀利指出，早從法定時間之前就開始3百多天的罷韓，經費都從哪裡來？在陳菊時代利益掛勾有多深？罷韓最後一刻黨政媒全來搞「罷韓國家隊」，等成功了再讓什麼「四君子」上演肉麻戲，真是要把一連三天吃的飯都吐出來了！

(中時電子報)