美國加州聖克魯斯郡一名副警長6日遭一名槍手伏擊射殺，另兩名警員受傷。凶手已遭到逮捕，是一名32歲美國空軍現役士兵。

據美媒報導，凶手在一輛車裡放了槍枝和炸藥，兩名警察接獲報案後追蹤這輛車，凶手突然停車，開槍攻擊兩名警察，致其中一人傷重死亡，另人被擊傷。一名趕到的高速公路巡警也被射傷手部。凶手被警察擊傷後落網。

不幸遇害的是擔任副警長的古茨維勒（Damon Gutzwiller），現年38歲，2006年起就在聖克魯斯郡擔任警察。他與妻子育有一個小孩，另一個小孩即將出生。

凶手卡里洛（Steven Carillo）是加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）的現役空軍士官。據報導，案發前幾天他曾轉發圖片，圖片文字內容包括：「我絕不會讓白人種族主義者使我忘記白人中還有好人存在，我愛你們所有人。」「唯一重要的種族，是人類。」

警方懷疑幾名警員可能是阻礙了卡里洛準備實施的更惡劣計畫而遭到槍擊，目前還在深入調查。

(中時 )