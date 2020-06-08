高雄市民6日投下近94萬張同意票，讓韓國瑜成為史上第一個被罷免的直轄市長。多次在臉書發表「反韓」言論的律師林智群，在罷韓確定後，反而對民進黨提出示警，他表示「民意如流水」，人民可以給你的，也可以收回；民進黨也要好好檢討，不要覺得肚爛票都是支持你們的。

儘管6日高雄下起間歇性大雨，仍擋不住市民熱切的心，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜，由於韓國瑜事前呼籲支持者不要投票，降低對立，因此不同意票僅2萬5051票。

罷免確定後，韓國瑜出面發表「2個感謝、3個遺憾、1個祝福」，抨擊這是一場不公不義的選舉，「遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市。」

之前多次抨擊韓國瑜的律師林智群在臉書發文：「韓總終於要下來了，人民可以給你的，也可以收回，民意就是這樣，跟流水一樣⋯⋯如果不是你上任不到半年，就被權力慾望衝昏了頭跑去選總統，以高雄人民的敦厚，再怎麼樣還是會忍耐四年的！」。

不過林智群話鋒一轉，矛頭對準執政黨：「不過與其探討韓總為什麼下來，還不如探討他兩年前怎麼上去，韓總當時會那麼強大，不是因為他本身強大，而是大家對民進黨的不滿太強大，韓總只是宿主而已！所以民進黨也要好好檢討，不要覺得這些肚爛票都是支持他們的。」。

許多網友深感認同紛紛留言回應：「認同，大部份的人也是這麼覺得的吧～(我自己也是)」、「最後兩句話是重點」、「說得好，沒錯呀，不喜歡Mr.韓不代表喜歡小綠呀」、「高雄人 中肯推」、「說的很好，他為什麼會上去，民進黨應該是要引以為戒，這個罷免案是給韓一巴掌，也是給民進黨很深的警惕呀」。

(中時電子報)