5月份的台股區間波動不大，就在10700-11000的300點空間來回震盪，就在6月份開始，美股在利空當中持續往上，其中Nasdaq已經相當接近年初高點9838，也帶動台股突破萬一關卡，非常有機會往11500以上邁進。不過進入6月，有些變數不得不防，雖然中國大陸逐漸復工，然而廠商仍面臨挑戰，一是疫情影響美國消費市場，後續訂單能見度不明確，再者是斷鏈風險，特別是手機部分零組件，最後還有美中貿易戰不確定因素干擾。

前兩周我們曾說進入11300-11500壓力帶要先減碼經營，本周我們仍維持此論調，雖然指數有可能繼續往11500以上邁進，但11500以上是從去年11月到今年2月長達4個月的套牢區，不太容易一次越過或站穩，因此基本上來11500以上仍建議降低持股比例。

本波帶領指數往上衝的代表性族群就在IC設計，我們曾在4周前推薦過IC設計族群，如聯發科、茂達、M31等，這是去美化受惠，但美中關係是否會變更衝突？美國是否會有新禁令？聯發科是否能在下半年出貨給華為？都還是未知數，雖然某家外資調高聯發科評等，但我們必須聽其言觀其行，若見外資連續賣超聯發科，就必須留意聯發科反彈是否結束，然後是否影響電子股上攻力道。

其實觀察本波電子股漲勢，並不如預期，電子指數直到6/2才突破高點（大盤6/1已越過前高），有一半電子股雖有漲，但漲勢不連續或是不如預期，這從台積電一直沒有越過4月份309高點，可以觀察得知，這也是為何2周前我們會開始推薦封城解禁後的食衣住行相關股票原因，因為當電子漲不動之後，可能就要從傳產去輪動，本周建議可以往非電子（傳產、金融、生技）方向選股。

本周建議持股比例約為5成，以下是建議選股名單：

泰豐：泰豐中壢廠將以工商綜合區方式進行開發，開發面積約為 10公頃，預計興建購物中心，由泰豐及其持股 100% 子公司泰鑫建設共同開發，潛在利益估230億。近幾個月南港一直在市場買進泰豐股票，買進均價16.42，泰豐也不甘示弱從投資公司買進自家股票，有上演董監改選爭奪戰之狀。

生泰：去年獲利5.31元，今年前四月營收比去年大幅成長37%，原料藥族群在旭富拉出20倍本益比之後，生泰有機會走落後補漲。

新光金：第一季0.53元，比去年成長，在電子大漲過後，有機會輪由金融上攻，外資持續買進，可以留意買點。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)