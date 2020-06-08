看來今年愚人節的玩笑話，似乎可能變成現實！《Fadeaway World》近日建議湖人應該可以考慮一下，在今年夏天提出「5換1」的驚天交易，跟拓荒者換來明星控衛利拉德，組成全新且威力十足的「三巨頭」，只是成真機率恐怕不太高。

畢竟湖人去年夏天搶來「一眉哥」安東尼戴維斯，跟「小皇帝」詹姆斯組成超強雙人組合，卻沒法吸引「可愛」里歐納德加盟成為三巨頭，只好期待年輕前鋒庫茲馬可以成材，沒想到庫茲馬本季表現低迷，根本無法扛下第3得分點重擔。

假如湖人可以爭取到利拉德加盟，憑藉利拉德的組織與得分破壞力，可讓本季改打1號位置的詹姆斯，重新回到他最熟悉的3號位置，難怪《Fadeaway World》會提出用庫茲馬、丹尼格林、庫克、卡魯索與布雷德利去換利拉德的離譜交易。

只是今年美國時間4月1日當天，就有媒體故意放出利拉德不滿拓荒者高層，已經提出賣我要求，且以湖人當作跳槽首選的誇張新聞，讓利拉德不禁發推回應，「你們知道今天是什麼日子嗎？」畢竟想把愚人節笑話變成真實，這難度也太大了！

(中時 )